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Çevre kirliliğine karşı bisikletler
DÜNYA

Çin'de havayı bisikletler temizleyecek

Havayı bisikletler mi temizleyecek?

İnsan nüfusu ve sanayi dünyayı gittikçe kirletiyor. Çin ise dünyayı en çok kirleten ülkelerin başında geliyor.

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:49:25 Güncelleme: 15:53:34 HABERTURK.COM

Sürekli sanayi şehirlerindeki kara bulutlarla gündeme gelen Çin, son yıllarda paylaşımlı bisikletlerin yığınlar halinde şehrin merkezi noktalarına düzensiz yığınlar halinde terk edilmesi gibi sorunlarla da mücadele ediyor.

Çin'deki milyonlarca bisiklet kullanıcısı, çok yakında hava kirliliği nedenlerini ortadan kaldıracak. Studio Roosegaarde adlı tasarım şirketi Çin’in paylaşımlı bisiklet programı Ofo ile havayı temizleyen, vakumlu temizleyici mantığıyla çalışan kulelerin yeni projeyle bisikletlere adapte edilmesi, böylece her bir bisikletin kirli havayı emerek temizleyen mekanizmalara dönüştürülmesi amaçlanıyor.

  • çevre kirliliği
  • bisiklet
  • Studio Roosegaarde
  • Ofo
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