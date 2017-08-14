Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Yemen'de şüpheli kolera vakası sayısının 500 bine ulaştığı bildirildi. DSÖ, salgının bazı bölgelerde yavaşlayarak yayılmaya devam ettiğini ancak kolera salgınının günde 5 bin kişiye bulaştığını açıkladı.

DSÖ, tıbbi malzeme eksikliğinin devam ettiğini ve arttığını, yaklaşık 30 bin sağlık çalışanına da ödeme yapılamadığını açıkladı. Kirli sulardan bulaşan kolera hastalığı nedeniyle Nisan ayından bu yana en az bin 975 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'de iç savaş nedeniyle yaklaşık 14 milyon kişi temiz su temin edemiyor ve birçok şehirde atık toplama işlemi durduruldu. Hijyen ve sağlık hizmetleri koşullarının bozulması nedeniyle ülkede yüzlerce insan hayatını kaybederken, pek çok kişi de hastalıktan etkilendi.

yemen

kolera