Ay'ın yörüngesi içinden, Dünya'nın etrafından geçecek olan Asteroid, yaklaşık 27 bin mil yükseklikten uçacak, hızı ise saatte 30 bin mil olacak. Bilim insanları, uçuş mesafesinin kesinliğinden emin olamazken, Dünya'ya ya da uydularına herhangi bir zarar verme riskinin olmadığından eminler.

Bilgi almak amaçlı gerçekleştirilecek uçuş, NASA'ya asteroid izleme sistemi sonucu ilk izlenimleri aktaracak. Asteroid 2012 TC4'ün Dünya'dan son geçişi 2012'ydi. Son 5 yıldaki geçişi ise çok zayıftı. Asteroid, Güneş etrafındaki bir yörüngeyi 609 günde tamamlıyor.

Asteroid 2012 TC4

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