Kullanımı yetenek gerektiren, Polonya'nın Elblag Kanalı'nda çimenlerin üzerinde gemi görünümlü araç, su yolunun üzerinde kara bağlantısı olan alışılmamış bir çözüm gibi...

Kanal, Warsaw kuzeyinde, takriben 240 km, gölün arasında 5 tane eğimli rayın üzerinde, suyun akışını kontrol eden kapakların kullanımı açısından oldukça dik konumda. En düşük ve en yüksek yükselti arasındaki fark, hemen hemen 100 metre. En büyük ray, 21 metreyle 262 metre arasındayken, en küçüğü 13 metre.

Prusya Kralı 2. Friedrich Wilhelm, 80 kilometrelik kanal sistemini yaptırmış, yapımı 16 yıl sürmüş, 1860'da tamamlanmıştı. Gemilere akşap taşımak için kullanılırken, şimdi daha çok turizm için kullanılmakta.

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