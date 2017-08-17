Uzun süredir ekonomik krizde olan Venezuela'da, ülkenin batısındaki Zulia kentinde bulunan bir hayvanat bahçesindeki hayvanlar çalındı. Gıda sıkıntısıyla mücadele eden ülkede, hayvanların yenilmek için çalındığı düşünülüyor.

The Guardian'ın Venezuela polisine dayandırdığı haberine göre, haftasonu boyunca Zulia Metropolitan Hayvanat Bahçesi'nden iki tane pekkari (yaban domuzu benzeri bir hayvan) çalındı.

Polis yetkilisi Luis Morales, "Hayvanların yenilme amacıyla çalındığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçesi müdürü Leonardo Nunez ise son haftalarda gerçekleşen hırsızlıkların buffalolar dahil olmak üzere 10 türü etkilediğini belirtti ve hırsızlığın uyuşturucu çetelerince yapıldığını savundu. Nunez, uyuşturucu satıcılarının hayvanları çalarak kesilmeleri için sattığını belirtti.

Ülkede bir süredir devam eden ekonomik krizle birlikte gelen gıda kıtlığı, milyonlarca insanın çöp konteynerlarından çıkanlar da dahil bulduklarını yediklleri bir ortam yaratmıştı.

Ülkede yaşanan kıtlık, hayvanat bahçesindeki hayvanların beslenmelerini de olumsuz etkilemiş, başkent Caracas'taki hayvanat bahçelerinde geçtiğimiz yıl 50 hayvan açlıktan hayatını kaybetmişti.

Maduro hükümeti hayvan ölümlerini yalanlarken, ülkede yaşanan gıda kıtlığı için 'ekonomik bir savaş' yürüten muhalifleri ve Washington yönetimini suçlamıştı.