Temmuz ayında UNESCO Dünya Mirası listesi ile koruma altına alınan küçük bir yüzölçümüne sahip Okinoshima'ya kadınların girişi tamamen yasakken, erkek ziyaretçilerinse üzerindeki Okitsugu tapınağını ziyaret etmeden önce çıplak olarak denize girmesi gerekiyor.

Doğu Japon Denizi’nde yer alan bu adada yılda bir kez o da iki saat boyunca gerçekleşen festivale şimdiye kadar sadece sınırlı sayıda (bu yıl 200) ziyaretçi kabul ediliyordu. Şinto rahipleri tarafından korunan ada için 200 ziyaretçinin bile fazla olacağına karar verildi ve önümüzdeki yıldan itibaren ada rahipleri dışındaki ziyaretçilere kapatıldı. Adaya akademik amaçlarla gelen araştırmacılar ise bu yasağın kapsamında yer almayacak.

Okinoshima

japonya

unesco