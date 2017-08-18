Kongo Cumhuriyeti'nde hükümetin istifa ettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Clement Mouamba'nın hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'ya sunduğu duyuruldu.
Açıklamada, yeni hükümetin ne zaman kurulacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Hükümetin, ülkenin en önemli gelir kaynaklarından petrol fiyatındaki düşüşün yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle görevi bırakmak zorunda kaldığı belirtiliyor.
- Kongo Cumhuriyeti
- Clement Mouamba
- Denis Sassou Nguesso
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0