Barcelona'da yaşanan terör saldırısı sırasında 2 silahlı saldırganın Luna De İstanbul adlı Türk restoranına girdiği iddia edilmişti. Restoran sahibi Ercan Can'ın yaralıları dükkanı aldıktan sonra kapıyı kapattığı, bu sayede teröristlerin içeri giremediği belirtiliyor

Restoran sahibi 27 yaşındaki Ercan Can, korkunç olayın perde arkasını ve saldırı anında yaşadıklarını anlattı.

Can, saldırı anında yaklaşık 15 kişinin kendi restoranına sığındığını bu kişilerle beraber restoranda olduklarını ve beklediklerini söyledi.

"Burası Barcelona'nın en yoğun olduğu caddelerinden biri. Olay saat 16:30 gibi yaşandı. İşyerinde günlük rutin işlerimizi yaparken birden büyük bir ses duyduk. Mini komyonet bir aracın hemen yan taraftaki duvara çarptığını gördüm. Çarpmayla birlikte insanlar etrafa doğru kaçışıyordu. Ne olduğunu anlamayamadım ama caddedeki birçok kişi restoranın kapısına geldi ve panikle içeri girdi. İşte o zaman bir terslik olduğunu anladım. İçerideki insanların ve çalışanlarımın hayatını kurtarma refleksiyle kapıyı kapattım. O sırada iki terörist kapıdan içeri giremedi. Kapıyı kapatmasam içeri gireceklermiş. Olaya tanık olan arkadaşlarımın anlattığına göre kapıdan içeriye giremeyen iki terörist apartmandan içeri girip yukarı çıkmış. Zaten o noktadan sonra ne oldu bilinmiyor. Olayın hemen ardından polisler geldi. Etrafta bir çok yaralı vardı. Yaralıları hemen benim dükkanıma aldık. Ardından polis etrafta güvenlik tedbirlerini artırdı."

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