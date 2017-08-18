İspanya polisi, Barselona’da düzenlenen terör saldırısının baş şüphelisinin Musa Ukabir olduğunu açıkladı.

— IBTimes UK (@IBTimesUK) August 18, 2017

Yayaları ezen minibüsün içinde Driss Oukabir'in pasaportu bulunmuştu. Bu kişi, Barcelona'nın kuzeyindeki Ripoll şehrinde dün gece kendisi polise giderek teslim oldu ve "Pasaportumu kardeşim çalmış, ben masumum" dedi. Oukabir gözaltına alınmıştı.

Driss'in 18 yaşındaki kardeşi Moussa aranıyor. Musa'nın Barcelona'da, Driss'in ise Ripoll'de ikamet ettiği belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre Musa, iki yıl önce sosyal medya üzerinden Müslüman olmayanlara karşı şiddet niyeti içeren paylaşımlarda bulunuyordu. Musa, bir sosyal medya platformunda kendisine yöneltilen "Dünyanın mutlak hakimi olsan ilk gününde ne yapardın?' sorusuna, "Tüm kafirleri öldürür ve sadece Müslümanlara dini sürdürmelerine izin verirdim" diye yanıtladı.

Driss Oukabir adına açılan Facebook hesabından kim olduğu bilinmeyen silahlı bir kişinin fotoğrafını paylaşılmış. Sabaha karşı ise söz konusu hesaptan "Ölüm Ölüm Ölüm... Ölümden neden korkuyorlar?" mesajı atılmış.

Telegraph'ın haberine göre Driss Ukabir'in, 2012 yılında cinsel istismar şüphesinden 1 ay gözaltında tutulduğu iddia edildi.

Görgü tanıklarından biri de, kamyonetin içindeki erkeği, 25 yaşından daha büyük olmayan, kestane renk saçlı, zayıf biri olarak tanımladı.

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