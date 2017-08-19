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Finlandiya'da bıçaklı saldırı
DÜNYA

Finlandiya'da bıçaklı saldırı: 2 ölü 8 yaralı

Finlandiya'da bıçaklı saldırı: 2 ölü

Finlandiya'nın Turku şehrinde bir pazar meydanında bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayda iki kişi hayatını kaybederken ve sekiz kişi de yaralandı

18 Ağustos 2017 Cuma, 17:14:53 Güncelleme: 19 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:40:45 HABERTURK.COM

Finlandiya'nın Turku'nun  güneybatısındaki "Puutori-Market Square"da bir saldırganın bıçakla çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.

Polis, kentte birçok kişiyi bıçakla yaralayan saldırganı bacağından vurdu ve gözaltına aldı.

Yabancı menşeli olan adamın kimliği açıklanmazken Finlandiya polisi, Twitter hesabında, "şehir merkezinden uzak durulmalıdır" açıklaması yaptı.

Polis havalimanında da güvenlik önlemleri arttırıldığını söyledi.

  • finlandiya
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YORUMLAR 1
  • Misafir 12 saat önce
    Avrupa ya kesinlikle gitmeyin dünyanın en güvenilir ülkesi Türkiye
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