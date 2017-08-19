Finlandiya'da bıçaklı saldırı: 2 ölü

Finlandiya'nın Turku'nun güneybatısındaki "Puutori-Market Square"da bir saldırganın bıçakla çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.
Polis, kentte birçok kişiyi bıçakla yaralayan saldırganı bacağından vurdu ve gözaltına aldı.
Yabancı menşeli olan adamın kimliği açıklanmazken Finlandiya polisi, Twitter hesabında, "şehir merkezinden uzak durulmalıdır" açıklaması yaptı.
Polis havalimanında da güvenlik önlemleri arttırıldığını söyledi.
- finlandiya
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YORUMLAR 1
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Misafir 12 saat önceAvrupa ya kesinlikle gitmeyin dünyanın en güvenilir ülkesi Türkiye30