Almanya'da bıçaklı saldırı: 1 kişi öldü, polis saldırganı arıyor

Almanya'nın Wuppertall kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren kişinin 31, yaralananın ise 25 yaşında Irak kökenli kardeşler olduğu bildirildi.
Wuppertal polis sözcüsü Anja Meis, Elberfeld bölgesindeki ana tren istasyonu yakınlarında gerçekleşen saldırının nedeninin henüz tespit edilmediğini belirtti.
Görgü tanıklarının saldırı öncesi iki grup arasında tartışma çıktığını iddia ettikleri kaydediliyor. Saldırının, terörle bağlantısı olduğuna yönelik kanıtın bulunmadığı ifade edildi.
Öte yandan, bölgede, Türklere ait iş yerleri bulunuyor.
Polis, olayın faillerinin bulunması için geniş çaplı araştırma yürütüyor.
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YORUMLAR 12
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Misafir 10 saat önceendişeliyiz30
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Misafir 12 saat önceDünya çıldırdı....60
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Misafir 12 saat önceAvrupanin sonu geliyor33