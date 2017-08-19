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Almanya Wuppertall
DÜNYA

Almanya Wuppertall'da bıçaklı saldırı: 1 kişi öldü, polis saldırganı arıyor

Almanya'da bıçaklı saldırı: 1 kişi öldü, polis saldırganı arıyor

Almanya'nın Wuppertall kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi

18 Ağustos 2017 Cuma, 18:44:23 Güncelleme: 19 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:49:41 AA

Almanya'nın Wuppertall kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren kişinin 31, yaralananın ise 25 yaşında Irak kökenli kardeşler olduğu bildirildi.

Wuppertal polis sözcüsü Anja Meis, Elberfeld bölgesindeki ana tren istasyonu yakınlarında gerçekleşen saldırının nedeninin henüz tespit edilmediğini belirtti.

Görgü tanıklarının saldırı öncesi iki grup arasında tartışma çıktığını iddia ettikleri kaydediliyor. Saldırının, terörle bağlantısı olduğuna yönelik kanıtın bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan, bölgede, Türklere ait iş yerleri bulunuyor.

Polis, olayın faillerinin bulunması için geniş çaplı araştırma yürütüyor.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 10 saat önce
    endişeliyiz
  • Misafir 12 saat önce
    Dünya çıldırdı....
  • Misafir 12 saat önce
    Avrupanin sonu geliyor
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