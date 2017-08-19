İspanya’nın Barcelona kentinde perşembe günü şehir merkezindeki La Rambla’da yayaların arasına dalarak gerçekleştirilen araçlı saldırıda, 13 kişi öldü, 100’ün üzerinde kişi de yaralandı. Kentin güneyindeki Cambrils sahil kasabasında polisin son anda engellediği benzer bir saldırıda yaralanan 1 kişinin ölümüyle, toplam sivil kayıp 14’e yükseldi. Katalonya Özerk Yönetimi, saldırıda hayatını kaybedenlerden 3’ünün İspanyol, 3’ünün Alman, 2’sinin İtalyan, 3’ünün Portekizli, Belçikalı ve ABD’li olduğunu açıkladı.



Gazete Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre Barcelona saldırısının birkaç saat sonrası Cambrils kasabasında polis kontrolüne takılan Audi marka aracın kaçmaya çalışırken yayaların üzerine sürülmesi sonucu başlayan takip, güvenlik birimlerinin araçtaki 5 terör zanlısını vurarak öldürmesiyle sonlandı.



TÜRK VATANDAŞININ İKİ BACAĞI KIRILDI



Polis ayrıca saldırganların intihar bombası yeleği giydiğini açıkladı. Teröristler öldürüldükten sonra bomba imha ekipleri fünyeyle patlattıkları intihar yeleklerinin sahte olduğunu fark etti. Olayda 5 sivil ve 1 polisin yaralandığı bildirildi. Türkiye’nin Barcelona Başkonsolosluğu’ndan alınan bilgiye göre, terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşının isminin Emre Eroğlu (33) olduğu belirtildi. Bir konsolosluk yetkilisi, iş için Barcelona’da bulunan Eroğlu’nun terör saldırısı sırasında iki bacağının kırıldığını, gün içinde ameliyata alınacağını ve hayati tehlikesinin bulunmadığı söyledi. Ayrıca Katalonya Özerk Yönetimi’nin Türk Başkonsolosluğu’na verdiği bilgide, yaralılar arasında başka Türk vatandaşının olmadığı kaydedildi. Terör saldırısında ölen ve yaralananların yaklaşık 34 farklı ulustan oldukları ifade edildi.

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