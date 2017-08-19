Yaklaşan Almanya Federal seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hristiyan Demokratlar, SPD ve Yeşiller'e oy vermeyin" çağrısına muhataplarından yanıt geldi.
MERKEL: MÜDAHELEYE MÜSAMAHA GÖSTERMİYORUZ
Hristiyan Demokratların genel başkanı olan Şansölye Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Biz yabancı ülke hükümetlerinden bizim iç işlerimize karışmamalarını bekliyoruz” dedi.
— Steffen Seibert (@RegSprecher) August 18, 2017
Sözcü Seibert ayrıca, Şansölye Merkel'in, "Türkiye kökenliler de dahil tüm Alman vatandaşlarının özgür seçim hakkı vardır. Hiçbir müdahaleye müsamaha göstermiyoruz" dedi.
— Steffen Seibert (@RegSprecher) August 18, 2017
GABRİEL: BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR MÜDAHALE
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı için "Ulusal egemenliğimize eşi benzeri görülmemiş bir müdahale" şeklinde konuşurken RedaktionsNetzwerk medya grubuna yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın Almanya'daki seçim kampanyasına müdahale etmesi, Alman halkını birbirine düşürmeye çalıştığını gösteriyor" dedi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakın bunlara oy vermeyin Almanya şu anda işte 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için adeta SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak 'Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız' havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir. Onların aklına da ihtiyacımız yok. Buradaki siyasi partiler bu mücadeleyi demokratik bir tavır içerisinde yürütmeleri lazım. Bunu Hamburg Zirvesi'nde de gördük. Oradan döndük geldik ama değişen bir şey yok. Orada asıl bu işi değiştirecek olan 1 milyona yakın oy kullanacak olan Türk seçmen var. Türk seçmenlerimiz, özellikle Türkiye'ye bu denli saygısızlık yapan bu siyasi partilere karşı sandıkta oylarını kullanırken gerekli dersi vermeleri gerekir diye düşünüyorum. İşi değiştirecek 1 milyona yakın Türk seçmen var
SCHULZ: ÖLÇÜYÜ KAÇIRDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bunlara oy vermeyin" çağrısına Sosyal Demokrat Parti (SDP) lideri Martin Schulz da bir tweet ile tepki gösterdi.
"Erdoğan ölçüyü tamamen kaçırdı" diyen Schulz ayrıca, "Özgür ve demokratik Türkiye için mücadele edenlerin daha da çok yanında olacağız" ifadelerini kullandı.
— Martin Schulz (@MartinSchulz) August 18, 2017
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine bir tepki de Yeşiller Partisinin Türk asıllı Eş Başkanı Cem Özdemir'den geldi.
Seçimlere beş hafta kala yapılan boykot çağrısını biraz şaşırtıcı bulduğunu söyleyen Özdemir, "Demokrasi yanlısı olup, Türkiye'deki baskı ve yolsuzluğa karşı olan ve Erdoğan taraftarı olmayan herkes vatan haini ve düşman ilan ediliyor" dedi.
Cem Özdemir Ayrıca, "AfD'nin Erdoğan'ın listesinde yer almaması ilginç" dedi.