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'Bunlara oy vermeyin' çağrısına Almanya'dan gerilimi tırmandıracak yanıtlar
DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bunlara oy vermeyin' çağrısına Merkel, Schulz, Özdemir'den yanıt

'Bunlara oy vermeyin' çağrısına Almanya'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki genel seçimler için Türk kökenli seçmenlere yaptığı "bunlara oy vermeyin" çağrısına Almanya'dan gelen yanıtlar tansiyonu daha da tırmandıracak nitelikte...

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:25:46 Güncelleme: 10:55:59 HABERTURK.COM

Yaklaşan Almanya Federal seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hristiyan Demokratlar, SPD ve Yeşiller'e oy vermeyin" çağrısına muhataplarından yanıt geldi.

MERKEL: MÜDAHELEYE MÜSAMAHA GÖSTERMİYORUZ

Hristiyan Demokratların genel başkanı olan Şansölye Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Biz yabancı ülke hükümetlerinden bizim iç işlerimize karışmamalarını bekliyoruz” dedi.

Sözcü Seibert ayrıca, Şansölye Merkel'in, "Türkiye kökenliler de dahil tüm Alman vatandaşlarının özgür seçim hakkı vardır. Hiçbir müdahaleye müsamaha göstermiyoruz" dedi. 

GABRİEL: BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR MÜDAHALE

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı için "Ulusal egemenliğimize eşi benzeri görülmemiş bir müdahale" şeklinde konuşurken RedaktionsNetzwerk medya grubuna yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın Almanya'daki seçim kampanyasına müdahale etmesi, Alman halkını birbirine düşürmeye çalıştığını gösteriyor" dedi.

SCHULZ: ÖLÇÜYÜ KAÇIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bunlara oy vermeyin" çağrısına Sosyal Demokrat Parti (SDP) lideri Martin Schulz da bir tweet ile tepki gösterdi.

"Erdoğan ölçüyü tamamen kaçırdı" diyen Schulz ayrıca, "Özgür ve demokratik Türkiye için mücadele edenlerin daha da çok yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine bir tepki de Yeşiller Partisinin Türk asıllı Eş Başkanı Cem Özdemir'den geldi.

Seçimlere beş hafta kala yapılan boykot çağrısını biraz şaşırtıcı bulduğunu söyleyen Özdemir, "Demokrasi yanlısı olup, Türkiye'deki baskı ve yolsuzluğa karşı olan ve Erdoğan taraftarı olmayan herkes vatan haini ve düşman ilan ediliyor" dedi.
Cem Özdemir Ayrıca, "AfD'nin Erdoğan'ın listesinde yer almaması ilginç" dedi.

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