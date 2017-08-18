Erdoğan'dan Almanya'daki Türklere çağrı: Sakın bunlara oy vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'ye yönelik Gümrük Birliği açıklamalarını eleştirerek " Almanya iç çekişmelerini bu sürece taşıdı" dedi. Almanya'daki Müslüman karşıtı partiler için Türklere çağrıda bulunan Erdoğan, "Sakın bunları desteklemeyin" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Almanya şu anda işte 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için adeta SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak 'Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız' havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir.

"İŞİ DEĞİŞTİRECEK OLAN 1 MİLYONA YAKIN TÜRK SEÇMEN VAR"

Onların aklına da ihtiyacımız yok. Buradaki siyasi partiler bu mücadeleyi demokratik bir tavır içerisinde yürütmeleri lazım. Bunu Hamburg Zirvesi'nde de gördük. Oradan döndük geldik ama değişen bir şey yok. Orada asıl bu işi değiştirecek olan 1 milyona yakın oy kullanacak olan Türk seçmen var. Türk seçmenlerimiz, özellikle Türkiye'ye bu denli saygısızlık yapan bu siyasi partilere karşı sandıkta oylarını kullanırken gerekli dersi vermeleri gerekir diye düşünüyorum.

"KUSURA BAKMASINLAR BİZİM DE YARGIMIZ VAR"

(Almanya'ya Adil Öksüz notası) Biz şu anda üzerimize düşen diplomatik görevi yapıyoruz. Biz notamızı verdik ve Almanya'dan bu konuda gerekli adımı atmasını istiyoruz. Almanya kendi vatandaşlarını bizden isterken nasıl bir farklı tutum içine giriyorsa biz de şu anda orada bulunan bu teröristleri kendilerinden istiyoruz. Onlar üstelik suçluyu istiyor, biz teröristi istiyoruz. 4 bin 500 terörist dosyasını ben Sayın Merkel'in kendisine verdim. Ama bunlardan bize herhangi bir olumlu dönüş olmadı, hala bekliyoruz. Şu anda onların burada 3-5 tane diyelim ki tutuklusu var, sürekli onları bizden istiyorlar. Onları bizden isterken kusura bakmasınlar onların yargısı varsa bizim de yargımız var. Yargımız bu konuda kararı verir, verdikten sonra da gereği neyse onu yaparız.

"6. TORUNUM"

Geçtiğimiz günlerde 6. kez dede olan Erdoğan'a duygularının sorulması üzerine, "Canan Aybüke, adını kızım koydu. Eşiyle beraber. Çok tatlı, hoş ve altıncı torunum. Allahıma dua ediyorum, ya Rabbi bunların sayısı daha da çoğalsın. Milletçe sayımızın yükselmesi lazım. Darısı sizin de başınıza, hem evlat olarak hem de torun olarak" dedi. Erdoğan, gazetecilere çocuk sahibi olmaları tavsiyesinde bulundu.