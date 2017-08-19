Çinli polisiye yazarı Liu Yongbiao, 22 yıl önce bir pansiyonda 4 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle evine düzenlenen operasyonla tutuklandı.

52 yaşındaki yazarın, Nanling kentindeki evine gelen polislere "Bunca zamandır sizi bekliyordum" diyerek suçunu itiraf ettiği kaydedildi. 1995'te Huzhou kentinde bir pansiyona giren iki kişi, bir müşteriyi döverek öldürdüken sonra, suçu gizlemek amacıyla otel sahibi çifti ve 13 yaşındaki torununu da katletti. Delil yetersizliğinden dolayı kapanan cinayet dosyası, 22 yıl sonra yeniden açıldı. Gelişen DNA ve parmak izi teknolojilerinden faydalanan polisler, 60 bin parmak izini analiz ederek Liu Yongbiao ve 64 yaşındaki arkadaşı Wang'a ulaşmayı başardı.

Ünlü yazar eşine, işlediği suçlara ilişkin bir mektup yazdı ve "Nihayet uzun süredir yaşadığım ruhsal eziyetten kurtuluyorum" dedi. Liu Yongbiao'nun en bilinen çalışmalarından "Günahkar Sır" isimli romanın önsözünde, polisten kaçmayı başaran katil bir kadın yazar hakkında kitap yazacağını duyurduğu ortaya çıktı. Yazarın romanında kendi yaşamından esinlenmiş olabileceği belirtiliyor.

Liu Yongbiao

Günahkar Sır