ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ABD'den flaş vize kararı! Rusya'dan jet yanıt
DÜNYA

ABD'den flaş vize kararı! Rusya'dan jet yanıt

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:08:05 Güncelleme: 14:01:49 HABERTURK.COM

Rusya'daki ABD Büyükelçiliği, 23 Ağustos'tan itibaren Rusya'da göçmen olmayan vize türleriyle ilgili çalışmaların 1 Eylül'e kadar askıya alınacağını duyurdu.

Kararın Rusya'nın ABD'li diplomatların sayısının azaltılması talebi nedeniyle alındığı belirtildi.

1 Eylül'de Moskova'da yeniden vize operasyonlarına başlanacağı ancak Rusya'nın diğer şehirlerinde vize operasyonlarının süresiz olarak askıya alındığı duyuruldu.

LAVROV: RUSYA ABD VATANDAŞLARINDAN ÖFKESİNİ ÇIKARMAYACAK

Moskova'da Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile düzenlenen ortak bir basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD'nin Rusya'da göçmen olmayan vize uygulamalarını askıya alma kararını değerlendirerek, ""Bu kararlar Rus vatandaşları arasında memnuniyetsizliği artırmak için yeni bir girişimdir. Washington'ın bu adımı renkli devrimleri organize eden kişilerin mantığıyla atıyor" dedi.

Ayrıca Lavrov, Rusya'nın ABD kararını titizlikle inceleyeceğini ve Moskova'nın sıradan ABD vatandaşlarından öfkesini çıkarmayacağına söz verdiğini söyledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 7
  • Misafir 30 dakika önce
    Arkadaşlar bu cahillik kime göre neye göre? Yazıyı yazan herkes kendince haklı...
  • Misafir 46 dakika önce
    Görebilen gözler için batının gidişaatı ne güzel..1200lü yılların birliği bitiyor,1300lü yılların ayrılığı başlıyor.. 20 yıla kalmaz 150yıl savaşları başlar..
  • Misafir 2 saat önce
    Aferin ABD aynen devam.. AB gibi küçülmeye ve kabuğunuza çekilmeye devam edin...
Tüm yorumları göster(7)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER