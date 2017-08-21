ABD'den flaş vize kararı! Rusya'dan jet yanıt

Rusya'daki ABD Büyükelçiliği, 23 Ağustos'tan itibaren Rusya'da göçmen olmayan vize türleriyle ilgili çalışmaların 1 Eylül'e kadar askıya alınacağını duyurdu.

Kararın Rusya'nın ABD'li diplomatların sayısının azaltılması talebi nedeniyle alındığı belirtildi.

1 Eylül'de Moskova'da yeniden vize operasyonlarına başlanacağı ancak Rusya'nın diğer şehirlerinde vize operasyonlarının süresiz olarak askıya alındığı duyuruldu.

LAVROV: RUSYA ABD VATANDAŞLARINDAN ÖFKESİNİ ÇIKARMAYACAK

Moskova'da Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile düzenlenen ortak bir basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD'nin Rusya'da göçmen olmayan vize uygulamalarını askıya alma kararını değerlendirerek, ""Bu kararlar Rus vatandaşları arasında memnuniyetsizliği artırmak için yeni bir girişimdir. Washington'ın bu adımı renkli devrimleri organize eden kişilerin mantığıyla atıyor" dedi.

Ayrıca Lavrov, Rusya'nın ABD kararını titizlikle inceleyeceğini ve Moskova'nın sıradan ABD vatandaşlarından öfkesini çıkarmayacağına söz verdiğini söyledi.