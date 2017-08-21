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İspanyol basını: Barcelona saldırganı yakalandı!
DÜNYA

İspanyol basını: Barcelona saldırganı yakalandı!

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:37:53 Güncelleme: 18:42:31 HABERTURK.COM

Katalonya polisi, Barcelona'nın batısındaki Subirats'da bir olay yaşandığını duyurdu.

İspanyol Radyo Cadena, patlayıcı yüklü yelek giymiş bir kişinin vurulduğunu öne sürdü.

AFP ise Barcelona saldırganın öldürüldüğünü iddia etti.

İspanyol gazetesi La Vanguardia ise, Barcelona saldırısında minibüsü kullanan Yunus Ebuyakub'un tutuklandığını belirtti.

Katalan polisi, gün içerisinde Las Ramblas caddesinde düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda minibüsü kullanan kişinin Ebuyakub olduğunu duyurmuş ve Avrupa çapında Ebuyakub'u arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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