Le Figaro'nun haberine göre ABD Pasifik Donanması Komutanı Amiral Scott Swift yaptığı açıklamada pazartesi günü Singapur açıklarında Liberya bandıralı bir petrol tankeri ile çarpışan USS John McCain savaş gemisinde kaybolan 10 ABD'li askerin bir kısmının cansız bedenlerinin yerinin tespit edildiğini söyledi.

Kazanın ardından Singapur'daki Changi donanma üssüne giden USS John McCain savaş gemisinde mürettebat barınakları, makine ve haberleşme odalarının da sular altında kalmıştı.

Amiral Swift "Dalgıçlar girişi kapanan mürettebat barınaklarında yaptığı aramada bazı kalıntıların yerini tespit etti. Ek olarak Malezya donanması da bir askerin kalıntısını tespit ettiğini haber verdi" dedi.

Kazada kaybolan 10 askerin yanı sıra 5 ABD askeri de yaralanmıştı.

ABD donanmasının arama kurtarma çalışmalarına devam ederken Malezya ve Singapur da arama kurtarmaya destek oluyor.

ABD savaş gemileri son 2 ayda ikinci kez kaza yaptı. Haziran ayında da USS Fitzgerald gemisi Japonya açıklarında bir konteyner gemisiyle çarpışmış, 7 ABD askeri yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından ABD Donanması Deniz Harekat Başkanı Amiral John Richardson gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik amacıyla gerekli acil önlemlerin tespit edilmesi için birkaç günlüğüne ülkesinin dünyadaki tüm deniz operasyonlarının durdurulduğunu açıklamıştı.