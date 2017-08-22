Katar ile Suudi Arabistan arasında hac krizi sürüyor

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı yetkilisi, yaptığı açıklamada, "Katarlı hacı adaylarına ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi almak için Suudi Arabistan Hac Bakanlığındaki ilgili birimlerle iletişim kurmak istedik. Ancak Suudi Arabistan her türlü iş birliğinden kaçındı ve taleplerimize olumlu yanıt vermedi." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'dan olumlu bir yanıt alınamamasının, Katarlı hacı adaylarının işlemlerinin durmasına ve telaşa neden olduğu, hac organizasyonu yapan şirketlerin de Katarlı hacı adaylarına yönelik sorumluluklarını yerine getiremediği belirtildi.

Haberde, Katar'ın Suudi Arabistan'daki hacı adayları ile ilgili diplomatik işlerini yürütecek bir temsilciliğinin bulunmadığına işaret edilerek, bu durumun "Katarlı hacı adaylarının 5 Haziran'dakine benzer bir muameleyle karşı karşıya gelebileceğine yönelik endişeleri artırdığı" ifade edildi.



Katarlı hacı adaylarının işlemlerinin tamamlanması için Suudi Arabistan Hac Bakanlığından yanıt beklendiğini kaydeden Vakıflar Bakanlığı yetkilisi, hac organizasyonunun her yıl olduğu gibi bu yıl da Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı ile Suudi Arabistan Hac Bakanlığı arasında yapılan anlaşmaya tabi olduğunu ve bu yıl için tarafların 21 Şubat'ta anlaşma imzaladığını hatırlattı.

Katarlı yetkili ayrıca söz konusu anlaşmanın "hacı adaylarının sayısı, kullanacakları kara, hava ve deniz ulaşım araçları, iaşeleri, ikametgahları ve hac izinleri ile bu ülkede ikamet eden Katarlılar için özel vizeler" gibi konuları kapsadığını aktardı.

Suudi Arabistan tarafından ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



Suudi Arabistan Hava Yolları Genel Müdürü Salih el-Casir daha önce yaptığı açıklamada, Katar makamlarının Doha'daki Uluslararası Hamed Havalimanına iniş izni vermemesi nedeniyle Katarlı hacı adaylarının nakli için düzenlenecek seferlerin gerçekleştirilemediğini duyurmuş ancak Katar Sivil Havacılık Genel Kurulu bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada "Katarlı hacı adaylarının kutsal topraklara nakli için sadece Suudi Arabistan Hava Yolları'na izin verilmesini eleştirerek, Riyad yönetiminden, vatandaşlarının hac ibadetini yerine getirebilmesi için kolaylık sağlamasını" talep etmişti.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfezde bir kriz patlak vermişti.

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