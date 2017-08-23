ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 yıldır süren Afganistan savaşıyla ilgili, ülkesinin yeni stratejisini açıklamasının ardından bir açıklama da Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan geldi.

BBC'de yer alan habere göre Tillerson, Taliban'a barınak sağlamakla suçladığı Pakistan'ın duruşunu değiştirmemesi durumunda ayrıcalıklarını kaybedeceğini belirtti. Pakistan ise Taliban'a güvenli alan sağladığı yönündeki iddiaları reddediyor.

ABD'nin müttefiklerinden biri olarak görülen ve milyarlarca dolar yardım alan Pakistan'ın bu yardımları kaybedebileceğini belirten Tillerson, "Pakistan, ülkede barınan terörist organizasyonalara yaklaşımını değiştirmezse, bu yardımlar tartışmaya açılabilir. Bu yönde hareket etmek Pakistan'ın çıkarınadır." ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER SİLAHLARIN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Pakistan'ın nükleer bir güç olduğuna dikkat çeken Tillerson, istikrarlı bir Pakistan'ın ABD'nin de çıkarına olduğunu söyledi. Tillerson, "Pakistan nükleer bir güç ve bizim bu silahların güvenliğiyle ilgili endişemiz var." şeklinde konuştu.

Tillerson ayrıca Afganistan'da yıllardır devam eden savaş için, "Savaşı belki biz kazanamayabiliriz ama Taliban da kazanamayacak" dedi.

TRUMP DA PAKİSTAN'I UYARMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Afganistan stratejisini açıkladığı konuşmasında Pakistan'ı, "Pakistan'ın terör örgütlerine barınak sağlamasına artık sessiz kalamayız. Pakistan'ın Afganistan'daki çabamızda ortaklık kurmaktan kazanacağı çok şey var. Teröristleri barındırmayı sürdürmekten ise kaybedeceği çok şey var. Pakistan'a milyarlarca dolar ödüyoruz ama bizim savaştığımız teröristlere barınma imkanı sağlıyorlar. Bu hemen değişmeli" sözleriyle uyarmıştı.