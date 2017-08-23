ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
rex tillerson
DÜNYA

Önce Trump, sonra Tillerson: Pakistan'a Taliban baskısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Afganistan stratejisini açıkladığı konuşmasında Pakistan'ı uyarmasının ardından bir açıklama da Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan geldi

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:58:56 Güncelleme: 10:12:00 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 yıldır süren Afganistan savaşıyla ilgili, ülkesinin yeni stratejisini açıklamasının ardından bir açıklama da Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan geldi.

BBC'de yer alan habere göre Tillerson, Taliban'a barınak sağlamakla suçladığı Pakistan'ın duruşunu değiştirmemesi durumunda ayrıcalıklarını kaybedeceğini belirtti. Pakistan ise Taliban'a güvenli alan sağladığı yönündeki iddiaları reddediyor.

ABD'nin müttefiklerinden biri olarak görülen ve milyarlarca dolar yardım alan Pakistan'ın bu yardımları kaybedebileceğini belirten Tillerson, "Pakistan, ülkede barınan terörist organizasyonalara yaklaşımını değiştirmezse, bu yardımlar tartışmaya açılabilir. Bu yönde hareket etmek Pakistan'ın çıkarınadır." ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER SİLAHLARIN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Pakistan'ın nükleer bir güç olduğuna dikkat çeken Tillerson, istikrarlı bir Pakistan'ın ABD'nin de çıkarına olduğunu söyledi. Tillerson, "Pakistan nükleer bir güç ve bizim bu silahların güvenliğiyle ilgili endişemiz var." şeklinde konuştu.

Tillerson ayrıca Afganistan'da yıllardır devam eden savaş için, "Savaşı belki biz kazanamayabiliriz ama Taliban da kazanamayacak" dedi.

TRUMP DA PAKİSTAN'I UYARMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Afganistan stratejisini açıkladığı konuşmasında Pakistan'ı, "Pakistan'ın terör örgütlerine barınak sağlamasına artık sessiz kalamayız. Pakistan'ın Afganistan'daki çabamızda ortaklık kurmaktan kazanacağı çok şey var. Teröristleri barındırmayı sürdürmekten ise kaybedeceği çok şey var. Pakistan'a milyarlarca dolar ödüyoruz ama bizim savaştığımız teröristlere barınma imkanı sağlıyorlar. Bu hemen değişmeli" sözleriyle uyarmıştı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 5 dakika önce
    yakında suriyiyede pyd konusunda uyarır
  • Misafir 15 dakika önce
    sonun geldi abd ..sen dünyayı karıştırmaya devam et
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER