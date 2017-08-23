Sosyal medya, genç kızları baskı altına alıyor

Her 3 genç kızdan 1'i fotoğraflarda nasıl gözüktükleri hakkında endişe duyduklarını, çeyreği ise yatmadan son iş ve kalkınca ilk iş olarak cep telefonlarını kontrol ettiklerini söyledi. Photoshop ile görünüşlerini değiştirdikleri, böyle görünmeleri gerekiyormuş gibi davrandıklarını ama bunun gerçek bir görüntü olmadığını söylediler.

Ankete katılanların en büyük korkularından biri, fotoğraflarının diğerleri tarafından başkaları tarafından kullanılma ihtimaliydi.

11-16 yaş arası kızların yüzde 13'ü, 17-21 yaş arası katılımcıların ise yüzde 10'u, sosyal medyadaki takipçi ve beğeni sayıları hakkında endişelendiklerini söyledi. Ankete katılan gençlerin yalnızca yarısı sosyal medyada karşılaştıkları baskıların aileleri tarafından anlaşıldığını düşünüyor.

11-21 yaş arası bin 900 kız ve genç kadınla yürütülen anketi yorumlayan 17 yaşındaki Katie, "Sosyal medya gençlerin seslerini duyurabilmesi için müthiş imkanlar sağlasa da kızların özgüvenlerine de zarar verebiliyor. Kendilerini başkalarıyla karşılaştırıp baskı altında hissetmek kızlar ve genç kadınlar için bir tuzak" dedi.

15 yaşındaki Maddie McGowan, "Kendimi kusursuz olmak zorundaymışım gibi hissediyorum ve sürekli diğerleriyle kıyaslıyorum. Kız kardeşim çok güzel. Sürekli ona bakıp, ben de onun gibi görünmeliyim diyorum. Bu çok olumsuz. Gerçekte, herkes oldukları gibi mükemmel. Bence Instagram oldukça kötü, çünkü gerçek değil. Beğeni ve takipçilerinin tepkilerine göre, birinin mükemmel olduğu fikrini yaratıyor" dedi.

22 yaşındaki Julia, "Fotoğraflarda nasıl görünmeniz, nasıl makyaj yapmanız ve hangi filtreyi kullanmanız gerektiğiyle ilgili yazılı olmayan bir kural var. İnsanların çoğu, fotoğrafının altına eleştirel bir yorum yazıldığında sinirleniyor. Aileler de sosyal medyada ne olduğunu anlamıyor. İnsanların yedikleri yemeğin fotoğrafını paylaştıklarını düşünüyorlar ama çoğu şey böyle ilerlemiyor. Çocuklar genelde uygunsuz fotoğraflarla karşılaşıyor" dedi.

19 yaşındaki Nafeesa Deen ise, "Instagram'daki bloggerla yeni bir elbide ya da diyet programına sahip olabilir, çünkü bunlar firmalar tarafından bedava geliyor. Yaz geldiğinde insanlar tatil fotoğraflarını paylaşıyor, kızlar vücutlarını diğerleriyle kıyaslamaya başlıyor ama aslında gerçek hikayelerini bilmiyorlar. Çok fazla takipçisi olan 2 kız tanıyorum, oldukça sağlıksız besleniyorlar ama onlara gelen yorumlar 'Vücudun inanılmaz' yönünde..." dedi.

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