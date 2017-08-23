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Xiaoice şiir yazan robot
DÜNYA

Şiir yazan robot, şairleri ikiye böldü

İleri seviye Xiaoice sohbet robotu tarafından geliştirilen Little Ice isimli robot, Çin'deki günlük bir gazete için 'Tüm Dünya Buranın Dışında' isimli bir şiir yazdı

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:58:52 Güncelleme: 12:01:23 HABERTURK.COM

Şair Zhou Sese, yayınlanan şiirin insan tarafından yazılmış gibi göründüğünü, robotun geliştiğini söyledi. 

Bir kısım Çinli şair, gelişen teknolojiyle birlikte genç nesil arasında sanatın da gelişim göstereceğini düşünürken, bir kısım ise şiirlerin niteliği hakkında endişeli.

Şair Yu Youyou, şiirlerin yalnızca insanların gerçek hisleri ve deneyimlerinden geldiğini, makinaların insan hislerine sahip olamayacağını düşünüyor.

Xiaoice, 1920'den beri 500'ün üzerinde modern şiir üzerinde çalışarak, kompozisyon yeteneğini geliştiriyor.

  • Xiaoice
  • Little Ice
  • Zhou Sese
  • Yu Youyou
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