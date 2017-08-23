Şiir yazan robot, şairleri ikiye böldü

Şair Zhou Sese, yayınlanan şiirin insan tarafından yazılmış gibi göründüğünü, robotun geliştiğini söyledi.
Bir kısım Çinli şair, gelişen teknolojiyle birlikte genç nesil arasında sanatın da gelişim göstereceğini düşünürken, bir kısım ise şiirlerin niteliği hakkında endişeli.
Şair Yu Youyou, şiirlerin yalnızca insanların gerçek hisleri ve deneyimlerinden geldiğini, makinaların insan hislerine sahip olamayacağını düşünüyor.
Xiaoice, 1920'den beri 500'ün üzerinde modern şiir üzerinde çalışarak, kompozisyon yeteneğini geliştiriyor.
- Xiaoice
- Little Ice
- Zhou Sese
- Yu Youyou
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