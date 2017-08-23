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Trump'ın damadına Mısır'da şok!
DÜNYA

Trump'ın damadına Mısır'da şok!

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:07:15 Güncelleme: 12:07:21 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donal Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Ortadoğu gezisinin son durağında İsrail-Filistin sorunun çzöümü için temaslarda bulunmak üzere bugün Kahire'ye ulaştı.

Ancak Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı ile Jared Kushner'in görüşmesinin iptal edildiği duyuruldu.

Dün ABD, insan hakları ihlalleri nedeniyle Mısır'a yapılan yardımların durdurulduğunu açıklamıştı. Mısır yönetimi ise, ABD'nin yardımları askıya alma kararının ikili ilişkilere negatif etkisi olacağını söylemişti.

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