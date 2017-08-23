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Danimarka'nın veliaht prensi Frederik, bir Avustralya barından geri çevrildi
DÜNYA

Danimarka veliaht prensi geri çevrildi

Danimarka'nın veliaht prensi Frederik, bir Avustralya barından geri çevrildi

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:00:04 Güncelleme: 15:04:27 HABERTURK.COM

Prens, Brisbane'deki Jake Buddha Bar ve Mutfak isimli mekana giriş yapmak üzereyken, kimliği saptanamayınca, mekandan geri çevrildi.

Uygulamaya göre, saat 22:00'den sonra kimlik taraması yapılmak zorundaydı. Mekan sahibi, "Eğer kendisine izin verseydik, kuralları çiğnemiş olurduk" dedi. "Beraberindeki 6 kişi polis olduklarını söyledi. Kurallar gereği, kimlik bilgilerini gözden geçirmemiz gerekiyordu. Güvenlik ekibimiz tüm konuşmaları yaptı. Prens oldukça hoş bir insandı. Girmeye oldukça istekliydi, çünkü önce gitti, 15 dakika sonra geri geldi." açıklamasında bulundu. Gece kulübü güvenliği için, herkesin sahip olduğu bir güvenlik şifresi oluyor ve ekranda bu bilgiler taranıyor.

  • Prens
  • Danimarka
  • Frederik
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