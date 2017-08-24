İtalya'da son dönemde belediye başkanları tarafından yapılan "Allahu Ekber" gafları üzerine başkanlardan açıklama geldi.

Venedik'in sağ görüşlü Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, İtalya'nın Rimini kentinde bir Katolik cemaati toplantısında son dönemdeki terör saldırılarına atıfta bulunarak "Venedik'in San Marco Meydanı'nda Allahu Ekber diye bağıran olursa vururuz" demişti.

İtalyan basınının haberine göre Brugnano'nun bu sözleri salonda alkış ve gülüşmelerle karşılanmıştı.

Aynı toplantıda Demokratik Parti'nin Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Venedik Belediye Başkanı Brugnaro'ya "şaka yapma maksatıyla" Allahu Ekber diye selam vermişti.

Bu olayların görüntülerinin hızla yayılmasından sonra iki belediye başkanına terör saldırılarının kurbanlarına ve Müslümanlara saygısızlık ettikleri gerekçesiyle büyük tepki yağmıştı.

"HİÇ Mİ SAYGIN YOK?"

Olaylar üzerine İtalya'nın Kardeşleri partisi lideri Giorgia Meloni, Floransa Belediye Başkanı Nardella'ya "embesil" dedi. Meloni, "İtalyan olsun olmasın, hala sevdikleri için gözyaşı döken kurbanların ailelerine hiç mi saygın yok?" diyerek Nardella'yı sert bir dille eleştirdi.

İtalyan Solu partisinin Floransa yetkililerinin açıklamasında ise, Nardella'nın sözlerinin Müslümanlar açısından da uygunsuz olduğu vurgulandı. İtalyan Solu yetkilileri, Nardella'ya özür dilemesi ya da istifa etmesi çağrısı yaptı.

"AMACIM KİMSEYİ İNCİTMEK DEĞİLDİ"

Yaptığı şaka sebebiyle büyük tepki çeken Nardella ise, bir özür metni yayımlayarak, "Amacım kimseyi, özellikle de Müslüman cemaatini incitmek ya da dinleriyle ilgili şaka yapmak veya son günlerde yaşanan trajik olayları hatırlatmak değildi. Aksine o esnada, meslektaşım Brugnaro'nun Müslümanlarla ilgili sözlerine mesafe almayı amaçlıyordum" dedi.

İtalya İslam Cemaatleri Birliği Başkanı Izzeddin Elzir de loransa Belediye Başkanı Dario Nardella'ya destek vererek, "Floransa Belediye Başkanı'nın bizim cemaatimize karşı hiçbir düşmanlığı olmadığını biliyoruz. Aksine, Rimini'deki toplantıda Nardella, Venedik Belediye Başkanı Brugnaro ile aramızda köprü görevi yaptı" dedi.