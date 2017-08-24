Önce yangından kurtardılar, sonra da yediler

Geçtiğimiz Şubat ayında Wiltshire'ın Pewsey bölgesinde bir ahırda çıkan yangında, iki dişi domuz ve yavruları kurtarılmıştı. Çiftçi Rachel Rivers da itfaiyecilere hayvanlar kesildiği zaman organik sosis yollama sözü verdi, 6 ay sonra itfaiyeciler mangalda kurtardıkları hayvanları pişirdi. Bu durum, vejetaryenlerin ve hayvan hakları savunucularının hoşuna gitmedi. Rivers ise, bunun itfaiye servisi için bir hatıra olduğunu söyledi. "Bizim ne yaptığımız belli, biz bir hayvan barınağı değiliz. 6 ay boyunca onlara en iyi imkanları ve yaşamı sağlarız. İçeride tutulmaz. Dışarıda, organik yiyeceklerle beslenerek çiftlikte büyürler. İtfaiyecilere de zamanı geldiğinde sosis göndereceğimi söylemiştim" dedi.

İtfaiye yetkilileri, facebook sayfasından bir mangal fotoprafı paylaşarak, Rivers'a teşekkür ettiler, ancak daha sonra özür dileyerek fotoğraflar kaldırıldı ve başka bir yorum yapılmayacağı belirtildi.

Hayvan hakları örgütü PETA ise yangından kurtulan domuz yavrularının, daha iyi bir hayatları olmadığına dikkat çekti.

PETA Sözcüsü Mimi Bekhechi, "İtfaiyecilere paket paket vejeteryan sosisler yollayacağız, böylece çektikleri tüm acıları dindirip, hakikaten kahraman olmanın ne anlama geldiğini görebilirler" dedi.

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