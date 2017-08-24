Mars'ta kar fırtınaları olabilir

'Marslı' kitabının yazarı Andy Weir, "Eğer Mars'a gitme imkanınız olsaydı, nasıl büyük kum fırtınaları olduğunu söyleyecektiniz. Devasa fırtınalar. Tüm evreni kaplayabilecek büyüklükte. Aylarca sürebilir" dedi.

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalarda, Mars'ta gece şiddetli fırtınalar medyada geldiği öne sürüldü.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Dinamik Meteoroloji Laboratuvarı'nda görev yapan Aymeric Spiga ve ekip arkadaşları, Mars'taki su miktarının Dünya'ya göre az olmasına rağmen buz parçacıklı bulutların oluşabildiğini söyledi. Kar yağışına çok sert rüzgârların neden olabileceğini belirtti. Geceleri saatte 4 derece düşen ısı, havayı soğutup, ağırlaştırıyor. Bu sğuk hava dalgası da, sikey rüzgarlarla birlikte saatte 35 km hıza ulaşınca, buz parçacıkları oluşuyor.

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Aymeric Spiga