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İngiltere'de kadınlara özel vagon
DÜNYA

'Kadınlara özel vagon' tartışma yarattı

Hindistan, iran, Brezilya gibi bazı ülkelerde olan yalnızca kadınlara özel ayrılmış kompartımanlar, İngiltere'de yartışma konusu oldu

24 Ağustos 2017 Perşembe, 13:07:57 Güncelleme: 13:09:44 HABERTURK.COM

İngiltere'de İşçi Partisi siyasetçilerinden Chris Williamson'un trenlerde kadınlara özel vagon önerisi tartışmalara yol açtı. Kendi partisinin üyeleri tarafından kadına karşı şiddeti normalleştirme ve ayrımcılığı savunmakla suçlandı. Williomson, kadınların tacizden korunması için bu öneride bulunduğunu ifade etti. 

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de 2015 yılında İşçi Partisi liderliği için yarışırken kadın vagonlarıyla ilgili kadın örgütlerinin fikrini dinlemek istediğini söylemiş, kadın örgütlerinden gelen yoğun eleştiriler üzerine bu fikri terk etmişti.

Birmingham Yardley Milletvekili Jess Philips, "Feminizmi Suudi Arabistan'dan öğrenmeye çalışıyorsan yanlış yoldasın" ifadelerini kullandı.

Parlamentodaki Eşitlik ve Kadın Komitesi üyesi olan Philips, Twitter'da "Kimin hangi vagonda seyahat edebileceğine karar vermek yerine tüm vagonları herkes için güvenli kılabilir miyiz? Kadınların hareketlerini kısıtlamak onları güvenli kılmaz, saldırıları normalleştirir. Sorunun kadınların oturma planları değil saldırganlar olduğu konusunda net olmalıyız."

 

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