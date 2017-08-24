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charlottesville
DÜNYA

ABD'deki heykel tartışması siyah brandayla bitti!

ABD'nin Charlottesville kentinde yaşanan olayların ardından başlayan heykel tartışmaları, kentteki heykellerin üzerine siyah branda örtülmesiyle sonuçlandı

24 Ağustos 2017 Perşembe, 15:20:00 Güncelleme: 15:26:43 HABERTURK.COM

ABD'de ırkçılık tartışmalarının merkezi olan Charlottesville'de, konfederasyon döneminde kölelik yanlısı olan isimlerin heykelleri siyah brandayla örtüldü.

Heykellerin örtülme kararının ırkçılık karşıtı gösteri sırasında, kalabalığın üzerine araba sürülmesi sonucunda hayatını kaybeden Heather Heyer'in anısına alındığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde beyazların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ve neo nazi gruplarla, ırkçılık karşıtları arasında çıkan olaylar hızla tüm ABD'ye yayılmış, sonrasında ülke genelindeki konfederasyon dönemi heykellerinin sökülmesi gündem gelmişti.

Irkçılık karşıtları, ABD genelinde en az 26 heykeli yıkmıştı.

Tartışmaların merkezinde olan Charlottesville'de alınan belediye meclisi kararının ardından, Konfederasyon Dönemi generalleri Robert E. Lee ve Thomas Jackson'ın heykelleri siyah brandayla kapatıldı.

  • charlottesville
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2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 39 dakika önce
    bu adamlardan kesinlikle ilerideyiz .Bu yaptıkları tam bizim tarzımız rhatsızlık varsa üstünü kapat... bak sorun varmı...bitti ...istersen fotoğrafını çek ...bak yok oldu
  • Misafir 41 dakika önce
    HELE ŞÜKÜR AFRİKALILAR UYANDI
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