Brezilya'da Amazon’daki madenciliğe mahkeme engeli

Brezilya Federal Mahkemesi, hükümetin Amazon Ormanı'nda koruma alanlarını ortadan kaldıramayacağı gerekçesiyle maden çıkarma kararnamesini askıya aldı.

Yargıç Rolando Valcir Spanholo tarafından alınan kararda, "Federal yönetimin, basit bir kararname ile ve Kongre’nin görüşünü almadan, ulusal çevre koruma alanını tamamen veya kısmen ortadan kaldırma niyeti yeterli değildir." ifadesine yer verildi.

Brezilya federal yönetiminin hukuki temsilcisi olan Federal Başsavcılık Ofisi ise söz konusu mahkeme kararına itiraz edileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta bir kararname ile altın, demir, bakır, manganez ve diğer mineraller açısından zengin olan çevre koruma alanında, madencilik faaliyetleri yürütülmesine izin veren hükümet kararnamesi, ülkedeki madencileri memnun ederken, yerli gruplar ve çevrecilerin tepkisini çekmişti.

Para ve Amapa eyaletleri arasında, yaklaşık 47 bin kilometrekare genişliğindeki doğal çevre koruma alanında park ve ormanlar, biyolojik rezervler de yerli toprakları gibi dokuz farklı korunma alanı bulunuyor.

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