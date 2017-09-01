Lavrov: Tango iki kişi gerektirir, ABD ise break dans yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin, Rusya'nın San Francisco'daki konsolosluğunu ve Washington ile New York'taki iki ek binasını kapatmasını talep etmesine ilişkin olarak, “Moskova, ABD’nin notasını yanıtsız bırakmayacak” dedi.
Sputnik'te yer alan habere göre, Moskova Devlet Diplomasi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "ABD'nin (Rusya'nın San Francisco'daki konsolosluğunu ve Washington ile New York'taki iki ek binasını kapatma kararıyla ilgili) notasını yalnızca dün gece alabildik. Analizini yaptıktan sonra tepkimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Lavrov ayrıca, bu son adımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yla ilişkileri normalleştirmek yönündeki seçim öncesi vaatlerini gerçekleştirmesine izin vermeyen kişiler tarafından atıldığını belirtti.
'TANGO İKİ KİŞİ GEREKTİRİR, ABD İSE BREAK DANS YAPIYOR'
"ABD'yle kavga etmenin peşinde değiliz. ABD halkına karşı her zaman dostça yaklaştık, şimdi de çıkarlarımıza uygun olan noktalarda onlarla yapıcı bir diyalog kurmak istiyoruz. Aramızdaki siyasal atmosferin normalleşmesini istiyoruz" ifadelerini de kullanan Lavrov, şöyle devam etti: "Fakat bildiğiniz gibi, tango yapmak iki kişi gerektirir. Bana göreyse, Amerikalı partnerlerimiz bireysel bir break dans yapıyor."
ABD'nin, Rusya'nın San Francisco'daki konsolosluğuyla ilgili kararı, Kremlin'in, ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerindeki personelin sayısının 755 kişi azaltılmasını talep etmesinin ardından geldi.
Kremlin'in bu adımı, Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle ABD Kongresi'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları almasını izlemişti. Daha önceyse ABD'nin eski başkanı Barack Obama görevi bırakmasından birkaç hafta önce 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesine karar vermişti.
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