Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arakan'da Müslümanlara yapılan saldırılarla ilgili olarak, bugün eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile telefon konuşması yapacağını belirterek, "İslam İşbirliği Teşkilatını da hareketlendirdik. Bu yıl Arakan'la ilgili bir zirve yapacağız. Bu soruna kesin bir çözüm bulmamız lazım." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'ın Kemer ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
Programda konuşan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile sabah telefonda bayramlaştığını ve kendilerine Kemer'de bayramlaşmaya katılacağını söylediğini, Erdoğan ve Yıldırım'ın Kemer'e selam gönderdiğini söyledi.
"Türkiye istikrarlı bir şekilde emin adımlarla hedeflerine ulaşıyor." diyen Çavuşoğlu, 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için çalıştıklarını, 2053 ve 2071 hedeflerinin de altyapısını hazırladıklarını vurguladı.
Çavuşoğlu, ülkenin cumhuriyetin kuruluşundan sonraki en zor süreçleri geçirdiğini, etrafında da ateş çemberinin bulunduğunu ve bu ateş çemberinde ateşkes olması için çalıştıklarını anlattı.
Suriye'de önemli mesafeler de katettiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Bunlara rağmen Türkiye istikrarını hiç bozmadı. Hain darbe girişimini yaşadık, millet olarak galip geldik. Bir kere daha anladık ki bu milleti hiç kimse yenemez, hiç kimse Türk milletine diz çöktüremez. Güvenimiz tekrar yerine geldi. Bir kere daha anladık ki bizim çok daha güçlü olmamız lazım. Bu hedeflere ulaşmak için, ayakta durmak için ve bize karşı hasmane tutum içinde olanlara karşı güçlü olmamız lazım.
Mazlumların bizden çok beklentisi var. O mazlumların beklentisini boşa çıkarmamak için çok güçlü olmamız lazım. İşte, ikinci çeyrekte ekonomimiz yüzde 6 büyüdü. Yıl sonu itibarıyla yüzde 5'in üzerinde büyüyeceğiz. Uluslararası finans kuruluşları yüzde 3-4 arası diyordu ama bir şeyi hesap edemiyorlar. Bu milletin en zor şartlarda bile küllerinden yeniden doğarak ayağa kalktığını ve hedeflerine koştuğunu unutuyorlar."
ARAKAN'LA İLGİLİ ZİRVE YAPILACAK
Arakan'da yaşanan katliamlara değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, orada Müslümanlara karşı zulüm yapıldığını vurgulayarak, Türkiye'den başka duyarlılık gösteren bir Müslüman ülke olmadığını söyledi.
"KAPILARINIZI AÇIN NE KADAR MASRAFINIZ VARSA BİZ KARŞILAYACAĞIZ"
Çavuşoğlu, Bangladeş ile yaptıkları görüşmede "Kapılarınızı açın, ne kadar masrafınız varsa biz karşılayacağız." dediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Arakanlı kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz. İnşallah bu sorunun kesin çözümü için adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz çaba sarf ediyor. Dün akşam da Endonezya ve Malezya Cumhurbaşkanları ile görüştü. BM Genel Sekreteri ile görüştü. Onun talimatları ile bugün saat 16.00 gibi eski BM Genel Sekreteri, şimdi özel temsilci Kofi Annan ile bir telefon görüşmesi yapacağım. İslam İşbirliği Teşkilatını da hareketlendirdik. Bu yıl Arakan'la ilgili bir zirve yapacağız. Bu soruna kesin bir çözüm bulmamız lazım."
Dünyada insani yardım açısından ABD'den sonra Türkiye'nin ikinci sırada yer aldığını ifade eden Çavuşoğlu, ABD'nin 6,3 milyar dolar, Türkiye'nin ise 6 milyar dolar insani yardım yaptığını bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Kemer'e köprülü kavşak, hükümet konağı için yer tahsisi ile Akdeniz Üniversitesine bağlı Denizcilik Fakültesi yapılacağını sözlerine ekledi.
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Misafir 2 dakika öncehelal olsun00
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Misafir 15 dakika önceYardim kampanyasi yapilsin...00
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Misafir 24 dakika önceHelal olsun Reis.00