Dükkana giren geyik, 350 bin TL zarar verdi

Bir çalışanı kovalayıp, çalışanın binaya kaçması üzerine ofisin camını kırarak içeri giren geyik, ortalığı birbirine kattı. Çalışanlar, geyiği bir odaya kilitlemeyi başardı. Vahşi yaşam uzmanları gelip hayvanı oradan çıkartana kadar kilitlendiği odaya da büyük hasar veren geyik, yaralı bir şekilde veterinere kaldırıldı.

Şirketin yöneticisi James MacLeod, "20 dakikada verdiği hasara inanamıyorum. Tesisatlar, halılar, duvarlar ve mobilyalar… Hepsinin yenilenmesi gerekecek" diye konuştu. Hasarın 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 80 bin ABD doları, 350 bin TL) olarak hesaplandığı belirtildi.

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James MacLeod

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