Endonezya'nın Ülkenin güneydoğusundaki Sumatra Adası'nda bulunan Lampung bölgesinde, merkez üssü Sunda Boğazı olan depremde can ve mal kaybı olmadı.



Depremin bölgeye yakın yerlerde de güçlü şekilde hissedildiği bildirilirken, depremin bölgede son 2 günde meydana gelen 4. sarsıntı olduğu kaydedildi.

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