"Yapay zeka alanında lider olan ülke, dünyayı yönetecek"

Putin, yapay zeka teknolojisini en çok ilerleten devletin, dünyanın geleceğinde de en büyük söz sahibi olacağını söyledi.

"Yapay zekâ sadece Rusya'nın değil tüm insanlığın geleceğidir. Burada çok büyük imkânlar olduğu kadar henüz öngörülemeyen tehlikeler de var. Bu alanda lider olan ülke, dünyanın da yöneticisi olacaktır. Rusya, yapay zekâ geliştirme konusunda lider olursa teknolojimizi tüm dünyayla paylaşırız" diyen Putin, "Hâlihazırda atom ve nükleer teknolojimizi de dünyayla paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bugün bin yıldan fazladır varsak ve aktif bir şekilde gelişiyor, kendimizi güçlendirebiliyorsak, bunu sağlayan bir şey var demektir. Bu şey, halkımızın içindeki nükleer reaktördür" ifadelerini kullandı.

Rusya ve ABD'nin başını çektiği, kendi kendine öğrenebilen, düşünebilen ve harekete geçen robot ile yazılımları kapsayan yapay zekâ teknolojisi, askeri ve tıbbi alanlarda dünyanın geleceği olarak görülüyor. Gelişmiş ülkeler ve dünyanın önemli bilişim şirketleri, yapay zekânın günlük yaşamın bir parçası olması için her gün daha fazla yatırım yapıyor.

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