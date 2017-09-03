Girit'te 5.7 milyon yıllık ayak izleri bulundu

Paleontologların bulduğu fosil ayak izleri üzerine uzun yıllardır çalışma yapan Uppsala Üniversitesi'nden bir bilim adamlarından oluşan heyet, ayak izinin 5,7 milyon yıllık ve günümüz insanlarıyla neredeyse aynı özelliklere sahip olduğunu açıkladı.



Araştırmacıların yaptığı açıklamada, ayak izlerinin diğer hayvanların ayak izlerinden önemli bir farkı olduğu, insan türünün en yakın akrabası sayılan maymun ayaklarının ise insan ayağına değil, daha çok insan eline benzediği vurgulandı. İzde fark edilen dar ayak tabanı, beş parmak ve bunlardan ilkinin daha büyük olması, aynı zamanda kıvrık tırnakların olmaması bunun bir kanıtı olarak sunuldu.

Girit

Hania

Kastelio

Gerard Gierlinski

Grzegorz Niedzwiedzki

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