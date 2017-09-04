Kuzey Kore'nin dünyayı savaşın eşiğine getiren 41 yılı

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Mayıs 2015: Kuzey Kore, ilk kez denizaltıdan füze fırlatma denemesi yaptığını, bu denemenin başarılı olduğunu ve nükleer silahları minyatürleştirme yeteneği geliştirdiğini açıkladı. Ancak bu iddialar, çok da gerçekçi bulunmadı.