Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu soruları yanıtladı.

İşte açıklamalarından satırbaşları:

-Avrupa popülist siyasetten kurtulmalı. Esas Avrupa'nın değerlerinden uzaklaşanlar bunlar. Avrupa 2. Dünya Savaşı öncesi değerlere dönüyor. Almanya'nın bu çizgiye gelmemesi lazımdı. Türkiye ile Almanya'nın ilişilerinin iyi olması iki tarafın yararınadır. İşte popülizmin gözü kör olsun. Umarım tevessül ettikleri yoldan dönerler. Halka vaatler yerine popülizme kayıyorlar.

-Arakan'daki zulmün azalması değil, bitmesi için mücade ediyoruz. Cumhurbaşkanı birçok liderle görüşerek, yaşanan zulmü anlatmaya çalıştı, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Myanmar lideriyle görüşecek. Gelecek hafta Astana'da olacağız, oraya gelen liderlerle görüşeceğiz. New York'ta da liderler, hükümet başkanlarıyla önemli bir toplantı düzenlemeye çalışıyoruz. Rapor yayınlandıktan sonra hemen şiddet artmaya başladı, ama burada asıl ezilen masum kardeşlerimiz oldu. Biz de temaslarımızı sürdürmeye çalışacağız. Kalıcı çözüm olmazsa, zulüm artabilir. Dünkü yayınlarda Arakan'la ilgili hiçbir açıklama yapıldı mı? Hayır. Birbirinize karşı saldıracağınıza, Müslümanların yalnız olmadığını tüm dünyaya gösterelim. Çabalarımız devam edecek.