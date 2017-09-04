İtalyan mafya babası Uruguay'da yakalandı

Uruguay İçişleri Bakanlığı, 1994'ten bu yana uyuşturucu kaçakçılığı ve mafya faaliyetleri nedeniyle aranan 50 yaşındaki Morabito'nun, başkent Montevideo'daki bir otelde yakalandığını açıkladı.

11 yıldır sahil beldesi Punta del Este'de yaşayan Morabito'nun, kızını kendi soyadıyla okula kaydettirdikten sonra fark edildiği belirtildi. Soruşturmanın 6 aydır sürdüğünü belirten Uruguay polisi, Morabito'nun sahte Brezilya pasaportu kullanarak Uruguay'da yaşadığını açıkladı.

Morabito ve eşini tutuklayan polis, Morabito'ya ait bir tabanca, 13 cep telefonu, 12 banka kartı, iki araba, bir Portekiz pasaportu, mücevherler ve çek defterleri ele geçirdi. Yetkililer, Morabito'nun Uruguay'da sahte kimlik kullandığı gerekçesiyle tutuklanacağını ifade etti.

1993'te Brezilya'dan yüzlerce kilo kokain getirmeye çalıştığı iddia edilen Rocco Morabito, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yapan bir suç örgütüne ait olmakla suçlanıyor.

Rocco Morabito, Güney Amerika'dan İtalya'nın moda başkenti Milano'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapması nedeniyle "Milano Kokain Kralı" olarak biliniyordu.





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