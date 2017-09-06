Suriye’de terör örgütü DEAŞ en önemli mevzilerinden birini daha yitirirken, Doğu Suriye’de büyük güçler ve onların desteklediği gruplar arasında çatışma çıkma olasılığı ortaya çıktı. 230 bin nüfuslu Deyrizor, Rakka’nın yaklaşık 140 kilometre doğusunda yer alıyor ve DEAŞ’ın Suriye’deki kalesi olan Rakka’ya giden ana otoyolun üzerindeki en büyük yerleşim yeri konumunda bulunuyor. DEAŞ, Irak’ta kontrol altına aldığı bölgelerle Rakka arasında bağlantıyı sağlayan karayolu üzerindeki kentin büyük bölümünü Temmuz 2014’te işgal etmiş ve kentteki Esad güçlerinin garnizonunu kuşatma altına almıştı. Beşar Esad rejimi, Rusya’nın hava desteği ile mart ayında Palmira üzerinden ülkenin doğusuna ilerleyişe geçmişti. Esad güçlerinin dün DEAŞ’ın kuşatmasını kırıp Deyrizor’a batıdan giriş yaptığı ve kentin diğer ucundaki Suriye ordu garnizonuna ulaştıklarını açıklandı.

‘İDLİB OPERASYONU’NA İLİŞKİN YENİ İDDİA

Gazete Habertürk'ün haberine göre Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki İdlib kentine yönelik yeni bir operasyon iddiası dile getirildi. Rusya merkezli Stratejik Kültür Vakfı, Türkiye’nin İdlib’e 13-15 Eylül’de yapılması planlanan Astana müzakerelerinin hemen ardından bir operasyon başlatacağını öne sürdü.

RUSYA AKDENİZ’DEN DEAŞ’I VURDU

Rusya, Akdeniz’de bulunan bir savaş gemisinden fırlattığı güdümlü füzelerle Suriye’nin Deyrizor kenti yakınlarındaki DEAŞ mevzilerinin vurulduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, saldırı Amiral Essen adlı firkateynden yapıldı.

PUTİN: ESAD’IN ZAFERİ OLUR

Suriye’nin petrol kaynaklarının önemli bir bölümüne sahip Deyrizor kentinin Esad güçlerince kontrol altına alınmasının, ABD’yi ve desteklediği terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’yi harekete geçirdiği iddia edildi. ABD’nin bazı YPG gruplarını Deyrizor çevresindeki petrol kuyularına yönlendirdiği öne sürüldü. Rusya’nın ise dün Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dile getirildiği üzere Deyrizor’un denetimi konusunda Esad rejimine yüzde yüz destek verdiği bir kez daha teyit edilmiş oldu.

Çin’de gerçekleşen BRICS Zirvesi’nin ardından yapılan basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt veren Putin, “Suriye’de durum hükümet birliklerinin yararına değişiyor. Hükümet birlikleri tarafından kontrol edilen alanlar son 1-2 yıl içerisinde kat kat arttı ve bu süreç hızla gelişiyor” dedi. Terör örgütlerinin kökünün kazındığını söylemek için henüz erken olduğunu belirten Putin, “Teröristlerin yok edilmesinin ardından Suriye’de ateşkes rejiminin ve çatışmasızlık alanlarının güçlendirilmesi ve siyasi sürecin başlaması önemli bir adım olacak” ifadesini kullandı.

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