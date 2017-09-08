Rohingyalı-Bangladeşli evliliği yasaklandı

Perşembe günü Dakka'da düzenlenen valiler konferansından sonra bir basın açıklaması yapan Bangladeş Adalet Bakanı Anisul Haque, yeni onaylanan kanun hakkında bilgi verdi. Anisul Haque, "Sınır kapılarına sığınan Rohingyalılar ile Bangladeşlilerin evlenme yasağı hakkında bugün yeni kanun onaylandı. Eğer herhangi bir Bangladeşli vatandaş Arakanlılarla evlenirse, o evliliği yasa dışı olacaktır. Arakan'dan gelen kadın veya erkekle evlenecek kişi ve o nikahı kıyan memura ağır ceza uygulanacaktır. Bu konuda özellikle Cox's Bazar'da yerli devlet yetkileri görev alacak" dedi.

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