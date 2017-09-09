Erdoğan Kazakistan'da: Aksakalımıza teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşmesinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Nazarbayev için tecrübeli ve vizyon sahibi gibi anlamlara gelen 'Türk dünyasının Aksakalı" hitabını kullandı.

Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları:

"Türk dünyasının Aksakal'ı sayın Nazarbayev'e teşekkür ediyor. Bildiğiniz üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerini, 2009 yılında stratejik ortaklı seviyesine çıkarmıştık, 2012'de bunu kurumsal bir mekanizmaya kavuşturduk.

Kazakistan, Orta Asya'da önem ve öncelik verdiğimiz bir ülke. Astana'nın inşaası başta olmak üzere, birçok proje Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmektedir. İnşallah önümüzdeki dönemde Türk firmaları daha büyük işlere de imza atacaklar.

Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde çok ciddi bir badire atlattı. Hain darbe girişimi, millletimizin cansiperane duruşuyla engellendi. Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu karanlık yapıyla mücadelemiz sürüyor. FETÖ ile mücadelemizi kendimiz için değil, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerimiz için de sürdürüyoruz. Bu süreç içerisinde verdiği destekten dolayı Aksakalımıza (Nazarbayev) teşekkkür ediyorum. Dayanışmamızı daha ilerilere taşımanın arzu ve gayreti içerisinde olacağız.

Yarın başlayacak olan İİT 1. Bilim ve Teknoloji zirvesine katılacağım. Kazakistan'ı böylesine organizasyonlarına ev sahipliği yaptığı için kutluyorum. Suriye barış görüşmeleri şu anda Astana'da yapılmaktadır. Ayın 14'ünde yine bir buluşma gerçekleşecek. Kazakistan'ın bu kazanımlar bizleri de sevindiriyor. Kazakistan'ın dünyanın rekabet gücü en yüksek 50 ülkesi arasına girme hedefine ulaşacağına inanıyorum. Kazakistan'la uluslararası ve bölgesel teşkilatlarda da verimli bir işbirliği içerisindeyiz. Bir kez daha aziz kardeşim Nazarbayev'e misafirperverliği için teşekkür ediyorum."