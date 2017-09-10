Meksiko ve Guatemala'da hissedilen ve Meksika'nın güney kıyısını vuran 8.1 şiddetindeki depremin ardından Katia Kasırgası da ülkenin doğusunu vurdu.

Devlet Sivil Koruma Otoritesi sözcüsü Jesus Gonzalez, sadece Oaxaca kentinde 71 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerel makamların açıklamasına göre ise Oaxaca kendine komşu Chiapas bölgesinde en az 15 kişi hayatını kaybederken kuzeydeki Tabasco bölgesinde de 4 kişi hayatını kaybetti.

Toplam ölü sayısının 90'ı bulduğu ülkede Meksika Devlet Başkanı Enrique Pea Nieto, ülke genelinde 50 milyon kişi tarafından hissedilen depremin yüzyıl içindeki en şiddetli deprem olduğunu söylerken Oaxaca kentindeki evlerin 3'te 1'inin çöktüğünü ya da kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pijijiapan kentinin 87 kilometre güneybatısı olan 8,1 büyüklüğündeki depremin 69,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklarken, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise depremin büyüklüğünü 8,2 olarak ilan etmişti.

Depremin ardından 62 artçı sarsıntı kaydedilirken, yaklaşık 50 milyon Meksikalının depremi hissettiği belirtilmişti.

KATİA KASIRGASI

Yetkililer, Meksika'yı etkisi altına alan Katia kasırgasının, Veracruz eyaletine bağlı Tecolutla bölgesinin kuzeyinde toprak kaymalarına neden olduğunu bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinin verdiği bilgiye göre, kasırganın şiddeti saatte 45 kilometreye gerileyerek birinci kategorideki tropikal fırtınaya dönüştü.

Oaxaca'da bir hastanenin ve belediye binasının neredeyse yarısının yerle bir olduğuna dikkat çekilerek, acil durum ekiplerinin arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi de deprem nedeniyle Meksika açıklarında oluşan dalgaların bir metreye ulaştığını duyurmuştu.

Meksika'da 19 Eylül 1985'te başkent Meksiko'da meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de en az 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.