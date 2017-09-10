ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Florida Keys'ten geçerek devletin batı sahilinin güçlü bir fırtınanın etkisine girmesinin beklendiğini söyledi.

Tüm uyarılara rağmen evlerini terk etmeyen bazı kişiler kasırganın yıkıcı gücünü telefonlarıyla anbean kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kasırganın vurduğu Florida'nın alt bölümünde toprak kayması meydana geldiği belirtildi. Bölgedeki nükleer tesisler ise tedbir amaçlı kapatıldı. Felakette en az iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Irma Kasırgası'nın tarihin en güçlü 7. kasırgası olduğu belirtildi.

929 milibar basınç ile Irma Kasırgası, 1928'de gerçekleşen ve 4000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Okeechobee Kasırgası'na benzetiliyor. 6 Eylül 1928'de başlayan Okeechobee Kasırgası 20 Eylül'e dek sürmüş ve günümüz kuruyla 1,2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kasırga hakkında Alabama, Georgia, Güney Carolina ve Tennessee valileriyle telefonda görüştü.

NHC, kasırganın her saat 13 kilometre kuzey batıya doğru ilerlediğini açıkladı.