ABD’li bilim insanları, yeryüzündeki en düşük hava ısısının -62.2 derece olduğunu ortaya koydu. Rekor seviyedeki soğuk, Antarktika’nın kuzeyinde tespit edilirken, uygun şartlarda hava ısısının daha da düşebileceği belirtildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Colorado Üniversitesi bilim insanlarının uydu verilerinden tespit ettiği sıcaklıktaki havayı insanlar, akciğerlerde kanamaya yol açtığı için 4-5 kezden fazla soluyamıyor. Eski rekor -53.6 derece ile yine Antarktika’da, Güney Kutup noktası yakınlarındaki Rusya’ya ait Vostok İstasyonu’nda 1983’te ölçülmüştü.