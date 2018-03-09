Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi sırasında keşfedilen dünyanın en büyük yeraltı yerleşiminde temizlik çalışmaları sürüyor. Belediye başkanı Hasan Ünver, 396 bin metrekarelik alanın 100 bin metrekarelik bölümünün Temmuz ayında ziyarete açılacağını söyledi.
DHA'nın haberine göre Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 4 yıl önce başladıkları kazıyı belediye olanakları, Kultür ve Turizm Bakanlığı ve çeşitli üniversitelerden bilim adamlarının katkılarıyla sürdürdüklerini söyledi. Osmanlı döneminde de bu alanın oldukça önemli bir yerleşim merkezi olduğuna yönelik ciddi verilere ulaştıklarını ifade eden Ünver, "Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızın da yardımları ile Damat İbrahim Paşa döneminden Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar yüzlerce belge elimize ulaştı. Toplamda 80 bine ulaşan bilgi ve belgenin incelenmesiyle halen yürütülen temizleme çalışmalarının yapıldığı dünyanın en büyük yeraltı şehrinde, Damat İbrahim Paşa ve eşi Fatma Sultan Vakfı´nın yapmış olduğu su yollarının belgeleri ve bölgedeki bir sarnıcın varlığının olduğu bilgisine ulaştık.
Bölgede sadece galerilerinin bir tanesinin uzunluğu yaklaşık 7 kilometreye ulaşan galeriye ulaştık. Burada kandil yerleri, orijinal su künkleri, insanların yaşamını belgeleyen tandırlar, ocaklar, topraktan yapılmış çeşitli imalathaneler, çeşitli kullanım gereçleri bulundu.
Ayrıca yürütülen temizleme çalışmalarında tüf kayalara oyulu normal yaşam merkezlerinin yanı sıra 12. yüzyıla tarihlenen kayadan oyma kilise, 6. yüzyıla tarihlenen manastır ve yine Selçuklu dönemine kadar uzanan temizleme çalışmaları başlayıncaya kadar Kaya Cami olarak hizmet veren dini yapının hemen alt bölümünde Selçuklular dönemine kadar uzandığı belirtilen cami gibi dini mekanların yanı sıra çok sayıda ahırın bakımının yapılabildiği askeri alanda kullanılan at ahırlarının varlığını ortaya çıkardık. Bölgede 4 bezirhanenin yanı sıra çok sayıda lületaşı başta olmak üzere, diğer gereçler kullanılarak yapılan yüzlerce pipo bulundu.. Burada her şey kontrolümüz altında devam ediyor'' dedi.
Başkan Ünver, başlanğıçta Kale Mahallesi alanının imara açılarak iki katlı villa tipi evler yapılmasının amaçlandığı, ancak inşaat çalışmaları sırasında erken Hitit dönemine uzanan, milattan sonra 600'lü yıllara ait yapılar sayesinde dünyanın en büyük yeraltı şehrine ulaştıkları söyledi. Başkan Ünver, ''Dünyanın en büyük yeraltı şehrinin Temmuz ayı içinde belirli bölümünü hizmete açarak Kapadokya turizmine ciddi katkılar sağlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.
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