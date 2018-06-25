ABD’nin San Francisco kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması’nın bu yılki galibi 9 yaşındaki Zsa Zsa isimli İngiliz bulldogu oldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre çirkinlerden çirkin beğenen jürinin işinin zor olduğu tahmin edilen yarışta galip köpeğin sahibi Megan Brainard’a bin 500 dolar para ödülü verildi.