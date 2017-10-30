"Dünyanın en iyileri" ligine 86 Türk üniversitesi girdi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan "URAP Araştırma Laboratuvarı"nca "dünyanın en iyi 2 bin 500 üniversitesi sıralaması"nı gösteren liste belirlendi. Buna göre, Türkiye, 86 üniversite ile sıralamada en fazla üniversitesi bulunan 7. ülke oldu. Türkiye, bu derece ile Brezilya, Güney Kore, Almanya, İtalya, İspanya, Tayvan, Polonya, Kanada ve Avustralya'yı geride bıraktı.

AA'nın haberine göre, URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, URAP 2017-2018 dünya sıralamasında, bu yıl makale ve atıf puanları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek yüzde 75'lik dilime giren dergilerdeki makalelerin sıralamaya dahil edildiğini belirtti. Akbulut, etki değeri en düşük son yüzde 25'lik dilime giren dergilerdeki makaleler ile etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş dergilerdeki makalelerin ise değerlendirme dışı bırakıldığını ifade etti.

Puanların hesaplanmasında daha önceki sıralamalarda yapıldığı gibi, her üniversitenin tüm makale ve diğer dokümanlarının değerlendirmeye alındığını bildiren Akbulut, 500 ve daha fazla yazarlı makalelerin de Türkiye sıralamasında olduğu gibi değerlendirmeye alınmadığını aktardı.

Akbulut, URAP Laboratuvarı'nda hazırlanan "URAP 2017-2018 Dünya Sıralaması"nda yer alan 2 bin 500 üniversitenin dünyadaki konumunu, bugün "http://www.urapcenter.org/2017/index.php" web adresinden ilan edeceklerini bildirdi.

URAP'ın dünya sıralamasında yer alan 2 bin 500 yükseköğretim kurumunun, dünyadakilerin yüzde 12'sini temsil ettiğine işaret eden Akbulut, sıralamanın tamamen açık ve güvenilir bilgi kaynaklarından toplanan objektif verilere dayanılarak oluşturulduğunu kaydetti. Akbulut, sıralamada üniversitelerin yayın, atıf, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi, uluslararası iş birliği kriterlerini dikkate aldıklarını belirtti.

Türkiye'de üniversite eğitimine verilen önemin dünyanın çoğu ülkesinden daha fazla olduğunun altını çizen Akbulut, "Bu yüksek ilgi nedeniyle, sürekli olarak yeni üniversiteler açılmaktadır. Yeni kurulan üniversitelerimizin çoğu, aday öğrencilerin ve velilerin üniversite sıralamalarını yakından izlediğini bilmektedir. Sayıları 200 civarına ulaşan üniversitelerimizin, sıralamalarda yükselebilmek için bilimsel yayınlarını hızla artırma çabaları umut vericidir." diye konuştu.

"TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DÜNYADAKİ SAYGINLIĞI ARTIYOR"

URAP dünya sıralamasında, dünyanın ilk 2 bin 500 üniversitesi arasına, 86 Türk üniversitesi girdi.

Dünyanın en iyi "ilk 2 bin 500" üniversitesine bakıldığında, zirveye 376 üniversitesi bulunan Çin yerleşkirken, listede 368 üniversitesi bulunan ABD ikinci, 152 üniversitesi bulunan Japonya da 3. oldu.

Listede, 125 üniversitesi ile Hindistan 4. sırada, 93 üniversitesi ile Fransa 5. sırada ve 87 üniversitesi ile İngiltere de 6. sırada yer buldu.

Türkiye ise İngiltere'nin ardından 86 üniversitesiyle dünyanın en iyi 2 bin 500 üniversitesi sıralamasında en fazla üniversitesi bulunan 7. ülke oldu.

Türkiye, bu derece ile Brezilya, Güney Kore, Almanya, İtalya, İspanya, Tayvan, Polonya, Kanada ve Avustralya'yı geride bıraktı.

Dünya sıralamalarında yer alabilen Türk üniversitelerinin sayısındaki artışın, Türkiye yükseköğretiminin dünyadaki saygınlığının artmasını sağladığına işaret edildi.

TÜRK ÜNİVERSİTELESİ ARASINDAKİ EN İYİ SKOR ODTÜ'NÜN

Türkiye'de son yıllarda yayımlanan makalelerin, etki değeri düşük dergilere kayması nedeniyle URAP 2017-2018 dünya sıralamasında ilk 100'e ve ilk 500'e girebilen Türk üniversitesi yer almadı. Ancak "dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi" sıralamasına en yakın ODTÜ girdi. ODTÜ, 532. sırada yer alarak, Türk üniversiteleri içinde zirveye yerleşti.

ODTÜ'yü 540. sırada yer alan İstanbul Üniversitesi, 543. sıradaki Hacettepe Üniversitesi ve 559. sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 652. sıradaki Ankara Üniversitesi, 653. sıradaki Ege Üniversitesi, 669. sıradaki Gazi Üniversitesi, 699. sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 840. sıradaki Bilkent Üniversitesi ve 878. sıradaki Erciyes Üniversitesi izledi.

Sıralamaya göre, dünyanın en iyi ilk üç üniversitesi ABD'den Harvard Üniversitesi, Kanada'dan Toronto Üniversitesi ve İngiltere'den Oxford Üniversitesi oldu.

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