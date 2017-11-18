Dünyanın en pahalı yelkenli yatı Marmaris'te

Dünyanın 14'üncü zengini Rus milyarder Andrey Igorevich Melnichenko'nun siparişi üzerine 2015 yılında denize indirilen 290 milyon sterlin değerindeki dünyanın en büyük ve en pahalı yelkenli yatı 'Sailing Yacht A', Marmaris'e geldi. Bugün saat 16.00 sıralarında körfeze giriş yapan yelkenli, görenlerin ilgisini çekti. Yat Limanı'nda yürüyüş yapan ve kafeteryalarda oturanlar cep telefonlarıyla çekim yaptı.
Lüks yat için Aliağa'dan getirilen 23 tanker ile 750 bin litrelik yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi.
YATIN ÖZELLİKLERİ
142.6 metre boyunda ve 91.4 metre genişliğindeki yatta 1.8 ton ağırlığında kurşun geçirmez bombeli camların kullanıldığı dev bir sualtı izleme odası yer alıyor. 100 metre uzunluğundaki yelkenli direkleri yer alıyor. Ana yelken açıldığında bin 767 metrekare alanı kaplıyor. Pitch kontrollü pervanelere ve hibrid-dizel-elektrikli makineleri ile 21 deniz mili seyir hızına sahip. Tam yol aldığında 30 deniz miline kadar ulaşabiliyor.
DHA'nın haberine göre, 50 personelin bulunduğu yelkenli lüks yat, 20 yolcuya hizmet sunuyor. Üç yüzme havuzu ve özel odalarındaki banyo aparatlarının altın kaplama olduğu belirtilen yatta, askeri gemilerde bulunan özel güvenlik önlemleri bulunuyor. Her süitte uydu bağlantıları, ısıtmalı-soğutmalı eşyalar, vücut ısısına göre klima kontrolü yapabilen spor salonu, sağlık kontrolü yapan cihazlar bulunuyor.
ANDREY IGOREVICH MELNİCHENKO KİMDİR?
Sovyetler Birliği'nin dağılması ardından Rusya'nın en zengin milyarderlerinden biri olan Andrey Igorevich Melnichenko, 1993 yılında ülkesinin büyük özel bankalarından biri olan MDM'yi satın aldı. İlerleyen yıllarda bankanın tek hissedarı konumuna yükseldi. Sibirya Kömür ve Enerji Şirketi (SUEK) ve Kimyasal Şirketi 'Euochem'i satın alarak geliştirdi. Satın aldığı işletmeleri 20 yılda kâra geçirerek 11.5 milyar dolar servet ile dünyanın 14'üncü zengini oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.