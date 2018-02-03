Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), dünyanın en uzun çelik halatı, ülkenin en yüksek dağı olan 1800 metre yükseklikteki Jebel Jais Dağı’na monte edildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 2.8 kilometrelik halatın en yakın rakibi 600 metre. Oldukça rağbet gören halatta, maceraperestler Jebel Jais’ten kendilerini boşluğa bırakıyor.

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